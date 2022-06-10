Bangladeş'te 300 kişilik 'Arjantin mi iyi, Brezilya mı' kavgası: Çok sayıda yaralı...

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Arjantin ve Brezilya'nın milli futbol takımlarını destekleyen Bangladeşli taraftarlar arasında kavga çıktı. 300'den fazla kişinin dahil olduğu kavgada 7 kişi yaralandı.

T24'ün haberine göre, polis yetkilisi Masud Rana, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada kavgaya 300'den fazla kişinin dahil olduğunu; başkent Dakka'nın dışında bulunan kriket stadının etrafında tarafların birbirine taşlar ve tuğlalar fırlattığını ifade etti.

Polis, bir Arjantin taraftarının, takımın geçen haftalarda İtalya ve Estonya'yı yendiğini gündeme getirerek Brezilya'dan daha iyi olduğunu söylemesinin kavgaya neden olduğunu belirtti.