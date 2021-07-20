Bandırma'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Balıkesir'e bağlı Bandırma'nın Levent Mahallesi’nde yaşayan Kader K., 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K.'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K., bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı.

DHA'nın haberine göre Cüneyt K., dün gece saatlerinde Kader K.'nin evine gitti. Ardından da yanında getirdiği bıçakla Kader K.’nin boğazını kesti. Cüneyt K. polisi arayıp kendisini ihbar etti.

Eve gelen sağlık görevlileri 46 yaşındaki Kader K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis Cüneyt K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K. "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.