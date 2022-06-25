Bandırma'da kadın cinayeti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), kız arkadaşı olduğu iddia edilen polis memuru Kübra Açar’ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

DHA'nın haberine göre, olay 24 Haziran Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişi gördü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma cesetlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı’nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı.

Açar ve Urcan’ın cesetleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan’ın, tabancayla Kübra Açar’a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.