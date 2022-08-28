Bandırma'da gemide patlama: 2 işçi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli olan Malta bandıralı Torc isimli gemide meydana gelen gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre baca kısmında yapılan kaynak bakımdan kaynaklanan buhar brülöründen birinin patlaması sonucu 2 kişinin yaralandı.
Yaralılardan birinin gemi ikinci mühendisi Harun Duran, diğerinin gemi teknisyeni Halit Demir olduğu anlaşılırken olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.