Balyoz savcısı: İktidarla arası iyiyken Peker'i kurtardı, bozulunca iddianame hazırladı

Balyoz Davası'nda Yargıtay beraat kararlarını bozdu. Yeniden yargılama başladı ve geçen hafta da Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan dahil 6 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Hapis isteminin ardından gözler Yaşar'ın 'kariyerine' çevrildi. Gerçek Gündem, Sedat Peker'in, savcı Yaşar'la ilgili iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Savcı Alim Yaşar, geçen sene Sedat Peker hakkında iddianame hazırlayan savcıydı. Yaşar aynı zamanda, Peker’in “Silahlanın” çağrısı hakkında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararını veren savcıydı. Yani Yaşar, Peker’in iktidarla iyi ilişki içerisinde olduğu dönemde kendisini kurtaran, ifşaatlar yaptığı dönemde ise hakkında iddianame hazırlayan kişiydi.

Peker, Alim Yaşar’ın kendisini ifadeye çağırdığı dönemde, odasında kahve ikram ettiğini, “Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu Başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir.” dediğini öne sürmüştü.

Peker, Alim Yaşar ile görüşmesi üzerine, “‘Silahlanın’ çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamamı, sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

Peker ayrıca, Alim Yaşar için "Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin euro 7 TL iken 4 TL’den satış yapıp devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin" demişti."