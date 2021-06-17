Balyoz sanıklarıyla ilgili karar UYAP'tan önce Sabah gazetesinde yayınlandı

Yargıtay, 'FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından hazırlanan Balyoz davasından beraat eden sanıklardan bir kısmı için verilen beraat kararını bozdu.

Kararın UYAP sistemine düşmeden Sabah gazetesinin dünkü sayısında yayımlanmasına tepki gösteren sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz, “Yargının bu durumuna üzülmek mi kızmak mı lazım bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Avukat Celal Ülgen de “İnsan hafızası ile alay eden bir karar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) başvuru yapan şikâyetçilerin güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmesinin ve hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden görülen “Balyoz Planı” davasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 31 Mart 2015’te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlarına karar verilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Aydın, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Daire, davada, Doğan, Balabanlı, Balta, Varol, Yalçın, Akyazan ve Küçükkılıç’a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetti.

3 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi

Daire, sanıkların Ağustos 2003 yılı ve öncesinde işledikleri “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatlarının UYAP sistemine düşmeyen kararı Sabah gazetesi “amiraller bildirisi için emsal” başlığı ile duyurdu.

Cumhuriyet'e konuşan Balyoz davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, kararın UYAP sistemine düşmeden hükümet yanlısı Sabah gazetesinde yayımlanmasına tepki gösterdi.

Ersöz gün içerisinde kendilerine ulaşan kararı, “Balyoz Davası Bozma Kararında yazan değerlendirmeler benim için tam bir ibret vesikası olsa da bu karara en çok sevinecek olanlar kesinlikle, Mehmet Baransu ile şu an Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılanan Balyoz Davası’nın eski Hâkim ve Savcılarıdır” şeklinde değerlendirdi.

Karara tepki gösteren avukat Celal Ülgen, “Bundan amiraller bildirisi ile koşutluk kurulması ve TCK 316. maddenin uygulanabilirliğinin dile getirilmesi abesle iştigal olup Balyoz davasının kurmaca ve ABD ürünü bir komplo olduğunu görmezden gelmektir. Evet Balyoz davası, 1 Mart Tezkeresi’nin reddedilmesinin intikamı olarak kökü dışarda örgütlerin işbirlikçi FETÖ’cülerle ürettiği bir davaydı. İnsan hafızası ile alay eden bu kararı irdelemeyi ve perdeleri, maskeleri indirmeyi sürdüreciğiz” dedi.