Baltık ülkeleri Rusya'da seferlikten kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik kararını açıklamasının ardından binlerce kişi komşu ülke sınır kapılarına gitti.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı vermeyeceklerini açıklayarak, "Bir kişinin Rusya'da vatandaşlık görevini yerine getirmeyi reddetmesi veya bunu yapma arzusu başka bir ülkeye sığınma hakkı verilmesi için yeterli gerekçe oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise oluşabilecek güvenlik endişelerini dile getirerek, Rus vatandaşlarına vize verilmeyeceğini duyurdu.

Rinkevics yaptığı açıklamada, Putin'in ülkesine karşı şantaj yapmasının önüne geçebilmek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için böyle bir adım attıklarını bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, yaptığı açıklamada, askere alınma kararının sığınma hakkı için geçerli bir neden olmadığını söyleyerek, yalnızca inançları nedeniyle zulme uğrayanlar için siyasi sığınma hakkı verdiklerini dile getirdi.