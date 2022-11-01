'Baltic Pipe' boru hattından Norveç gazının akışı başladı

Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak 'Baltic Pipe' doğalgaz boru hattında gaz akışı başladı.

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Danimarkalı enerji operatörü Energinet tarafından yapılan açıklamada, "Baltic Pipe" boru hattından gaz akışının başlama süreci "karmaşık" olarak nitelendirildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

Doğalgaz akışının ise 1 Ekim'de başladığı duyurulmuştu ancak Energinet tarafından bu karar 3 kez ertelendi. Polonya 1 Ekim'den bugüne kadar yeni boru hattını Avrupa gaz sistemi ve Kuzey Denizi'nin Danimarka kısmından gaz almak için kullanmıştı.

Bugün itibarıyla söz konusu boru hattından Norveç gazının akışı başladı. Hat doğrudan Polonya doğalgaz sistemine ulaşıyor. (AA)

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