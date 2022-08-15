Baltalimanı deresi taştı, evlerin içine kanalizasyon atıkları doldu

Baltalimanı deresinin taşması sonucu sahilyolunu, Baltalimanı Kemik Hastanesi'ni, tarihi Serhazin Süleymanağa Camii'ni ve dere yatağındaki evleri su bastı.

Kanalizasyon atıkları nedeniyle uzun zamandır koku yayan ve denizi kirletmesiyle gündem olan Baltalimanı deresi daha önce de su baskınlarına sebep olmuştu.

Baskın esnasında sahilyolu kapandı, araçlar hasar aldı. Kemik Hastanesi'nde hastalar tahliye edilirken hastane personeli suyu boşaltmak için seferber oldu. Hastane'nin tarihi köşk binası da baskından zarar gördü.

Civar evlerde yaşayanlar da sabahın ilk saatlerinde uykuda yakalandıkları taşkın nedeniyle büyük tehlike atlattılar. Evlerinden çıkamayan vatandaşların komşuları ve itfaiye tarafından cam ve balkonlardan dışarı çıkartıldıkları görüldü. Kimi vatandaşlar evlerinden çılabilmek için hâlâ balkonlarda yadım bekliyor.

Yağmur nedeniyle daha önce de taşan Baltalimanı deresindeki kirlilik ve dere yatağındaki yapılaşma uzun yıllardır halk sağlığı için tehdit oluşturuyor.