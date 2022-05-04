Balıklıgöl'de kokudan durulmuyor: 'Su kirli, balık ölümleri başladı'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyada yaptığı paylaşımında sudaki kirliliği görüntüleyen ve balık ölümlerinden dolayı pis koku yayıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara tepki gösteren Tanal, “Balıklıgöl’ü de koruyamadılar!” yorumunu yaptı. Tanal, Balıklıgöl’deki balıklar komple ölmeden acilen tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

'Kokudan durulmuyor'

Tanal’ın paylaşımı şu şekilde:

“Şanlıurfa’da tarihi ve manevi mirasımız Balıklıgöl’ü de koruyamadılar! Görüntüler az önce (Dün akşam) CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcımız ve Avukat meslektaşımız Ronayi Paydaş tarafından çekildi.

Son günlerde yoğun balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl’ün suyu kirlilikten geçilmiyor. Havanın serinliğine rağmen kötü koku nedeniyle Balıklıgöl’ün kenarında 5 dakikalığına bile durulmuyor. Yazıklar olsun diyorum!

Balıklıgöl tamamen elden gitmeden, Balıklıgöl’deki balıklar komple ölmeden acilen tedbir alınsın. Ortada belediye hizmeti diye bir şey yok. Balıklıgöl’ü kendi kaderine terk etmişler.”