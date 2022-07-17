Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, soğutma çalışmalarının bölgede devam ettiğini bildirdi.



Vali Hasan Şıldak, yangının ilk çıktığı andan itibaren havadan ve karadan koordinasyonlu bir çalışmanın yangını söndürmede etkili olduğunu ifade etti.

50 hektarlık alan yangından zarar gördü

Kontrol altına alınan bölgede 6 helikopter ve 5 uçağın soğutma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali Şıldak, yangın devam ederken bir ara havadaki söndürme çalışmalarına katılan araçların sayısının 20’ye ulaştığını kaydetti.

Şıldak, yangında 50 hektarlık bir alanın zarar görmüş olabileceği söyledi. (İHA)