Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.
Yangına 10 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale edilirken, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.
Haber Merkezi
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.
Yangına 10 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale edilirken, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)