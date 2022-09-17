Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında orman yangını çıktı.

Haber Merkezi

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

Yangına 10 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale edilirken, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)
 