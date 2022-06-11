Balıkesir Dursunbey-Kepsut karayolunda sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Balıkesir Dursunbey-Kepsut karayolunda yaşanan kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Balıkesir Dursunbey-Kepsut karayolunda sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.