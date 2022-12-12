Balıkesir'de kadın cinayeti: Alman uyruklu kadını öldürüp intihar etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Alman uyruklu Gisela U.'yu evinin önünde silahla ateş ederek öldüren Süleyman K. olay yerinden kaçtıktan sonra gittiği evinde aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. Eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela U'nun (53) Akçay Mahallesi 436. Sokak'taki evinin önüne geldi.

Burada Gilesa U.'yu silahla ateş ederek öldüren Süleyman K. daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine gitti ve aynı silahla intihar etti. 

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gilesa U.'nun cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi. (AA)

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