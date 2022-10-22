Balıkesir'de inşaat çöktü: Biri ağır 5 işçi yaralı

Balıkesir Edremit'te Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi'ndeki apartman inşaatının 2. katında beton dökülürken kalıplar çöktü.

Kalıpların altında kalarak yaralanan işçiler için olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçiler Ahmet, Hacıbey ve Yahya Töre ile Altan ve Emre Şahin ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çalışmanın durdurulduğu inşaatın çevresine polis tarafından emniyet şeridi çekildi. (AA)