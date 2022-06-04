Balıkesir’de art arda depremler: Birçok ilde hissedildi

Balıkesir'de en büyüğü 4,7 büyüklüğünde olan art arda çok sayıda deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre (AFAD) Balıkesir'de saat 01.13’te merkez üssü Karesi ilçesi Çaypınar olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra ise saat 01.58’de yine Balıkesir’in Karasi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4,9 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa gibi birçok ilde hissedildi.

Depremlerin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildilirken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

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