Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 18.44'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 12,3 kilometre olarak açıklandı.

Balıkesir'deki deprem çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 8,5 km olarak duyurdu.

Validen açıklama

Balıkesir Valisi Şıldak, Gönen'de yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Saat 18.44’de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir’e geçmiş olsun.”