Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte meydana geldi.
Fatih Yaşlı
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte meydana geldi.