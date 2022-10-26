Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte meydana geldi.