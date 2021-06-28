Balıkesir merkezli 18 ilde Cemaat operasyonu: 23 gözaltı

Balıkesir'de Gülen Cemaati soruşturması kapsamında, "ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları" tespit edilen ve "örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan", askeri personel ve kapatılan eski askeri okul öğrencisi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak illerinde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 14’ü muvazzaf askeri personel, 9’u ise kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgusu devam ediyor.