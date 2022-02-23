Balıkçı teknelerine ateş açılmıştı: Dışişleri'nden Yunanistan'a nota

Ege Denizi'nde Sakız adası ve Karaburun arasında avlanan “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunan bir vatandaş yaralanmıştı.

İHA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege’de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.