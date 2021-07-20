Balık çiftliğinde iş kazası: Halata kolu sıkışan işçinin durumu ağır

Muğla’da bir balık üretim çiftliğinde çalışan işçinin kolu çekme halatına sıkışması sonucu dirseğinden koptu. İşçinin hayati tehlikesi sürüyor.

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezi'ndeki özel bir şirkete ait balık çiftliğinde çalışan işçi evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Gökhan Özmen'in balık ağını kaldırmak için çeken halata kolunun sıkışması sonucu kolu dirsekten koptu.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, arkadaşlarının tekne ile önce karaya çıkardığı Özmen ardından ambulansla Muğla'ya, daha sonra da İzmir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özmen'in kolu operasyon ile yerine dikildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı çiftlik yöneticilerinden üç kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İşçinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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