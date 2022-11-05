Balbay: Deniz Gezmiş’in banka memuru öldü

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, kayınpederi Kemal Bahri Atalay’ın hayatını kaybetmesi üzerine yazdığı yazıda Deniz Gezmiş anısına yer verdi.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kayınpederim Kemal Bahri Atalay’ın her uzun oturuşta, yaşayarak anlattığı başlıca anısı Deniz Gezmiş’lerin 11 Ocak 1971’de Ankara’da İş Bankası Emek şubesini soymalarıydı.

16.30 sıralarında Deniz Gezmiş, elinde silahla en önde içeri girmiş...

Devamını şöyle anlatırdı:

“Sırtında o meşhur parkasıyla vezneye yakın bir yerde durdu; ‘Kimse hareket etmesin, elini telefona götürmesin, alarma basmaya kalkmasın. Size hiçbir şey olmayacak. Zarar vermeye niyetimiz yok’ dedi. Ben refleksle telefona uzanırken müdür, ‘Bırak telefonu Torullu’ dedi. Bıraktım... Veznedeki paraları torbaya koyun dediler. Ben, Ferhan, Muammer, Yaşar, Türkan kıpırdamadan bekledik. Deniz Gezmiş atletik yapılıydı. Bir şey oldu, bir çırpıda masanın üzerinden atladı... Yüzlerini gizlemiyorlardı. İlk duruşmada ben de bulundum. Kimlik tespitinde Torullu olduğumu öğrenince bana gülümseyerek döndü, ‘Torul’dan Muhammet diye esaslı bir arkadaşım vardı’ dedi. Çok cesur adamdı çok. Mahkemede yüzü hiç düşmedi...”

Bu anısını sanki Deniz Gezmiş’e borcu var gibi anlatırdı.