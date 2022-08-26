Bal fiyatları en az ikiye katlanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, geçen yıl 1 kilogram çiçek balının üretici maliyetinin 25-26 TL bandında gerçekleştiğini ve kendilerinin de bunu 30 TL’den toptan olarak satabildiklerini söyledi.

Üretici fiyatları bu şekildeyken market raflarına bakıldığında aynı balın fiyatının 80-90 TL’den satıldığına dikkat çeken Şahin, aradaki 3 kat farkın da sorgulanması gerektiğine işaret etti.

Bloomberg'den İrfan Donat'ın haberine göre ise bu sezon fiyatlar hem üretici hem de tüketici tarafında iki üçe katlanacak gibi gözüküyor.

Son 1 yılda mazotun 3-4 kat arttığı bir ortamda arıcıların 1 kilogram çiçek balını 58-60 TL civarında mal ettiğini ifade eden Ziya Şahin, “60 TL’ye mal ettiğimiz balı kimse bizden 50 TL’ye vermemizi beklenmesin. O yüzden bu yıl üreticinin 1 kilogram çiçek balı için toptan satış fiyatı en az 75-80 TL aralığında olacaktır” diyor.

Ziya Şahin'in açıklamalarına göre geçen yıla göre üretim maliyeti yüzde 131 artan balın üretici satış fiyatının da yaklaşık yüzde 150-160 yükseleceği anlaşılıyor.

Söz konusu artışların raflardaki bal etiketlerine de en az iki kat olarak yansıması bekleniyor.