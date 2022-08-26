Bal fiyatları en az ikiye katlanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin'in açıklamalarına göre balın geçen yıla göre üretim maliyeti yüzde 131 arttı.

Haber Merkezi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, geçen yıl 1 kilogram çiçek balının üretici maliyetinin 25-26 TL bandında gerçekleştiğini ve kendilerinin de bunu 30 TL’den toptan olarak satabildiklerini söyledi.

Üretici fiyatları bu şekildeyken market raflarına bakıldığında aynı balın fiyatının 80-90 TL’den satıldığına dikkat çeken Şahin, aradaki 3 kat farkın da sorgulanması gerektiğine işaret etti. 

Bloomberg'den İrfan Donat'ın haberine göre ise bu sezon fiyatlar hem üretici hem de tüketici tarafında iki üçe katlanacak gibi gözüküyor.

Son 1 yılda mazotun 3-4 kat arttığı bir ortamda arıcıların 1 kilogram çiçek balını 58-60 TL civarında mal ettiğini ifade eden Ziya Şahin, “60 TL’ye mal ettiğimiz balı kimse bizden 50 TL’ye vermemizi beklenmesin. O yüzden bu yıl üreticinin 1 kilogram çiçek balı için toptan satış fiyatı en az 75-80 TL aralığında olacaktır” diyor.

Ziya Şahin'in açıklamalarına göre geçen yıla göre üretim maliyeti yüzde 131 artan balın üretici satış fiyatının da yaklaşık yüzde 150-160 yükseleceği anlaşılıyor.

Söz konusu artışların raflardaki bal etiketlerine de en az iki kat olarak yansıması bekleniyor.