Bakü'de patlama: Bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakü'de patlama: Bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Haber Merkezi