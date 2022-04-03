Bakü'de patlama: Bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Bakü'de Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama yaşandığı öğrenildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.