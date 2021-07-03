Bakü, mayın tarlası haritası karşılığında 15 esiri Erivan'a teslim etti

3 Temmuz'da Ermenistan, savaş sırasında Fuzuli ve Zengilan bölgelerine yerleştirilen yaklaşık 92 bin anti-tank ve anti-personel mayının haritasını Azerbaycan'a verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bakü'nün Dağlık Karabağ'a bitişik Fuzuli ve Zengilan bölgelerindeki mayın tarlalarının haritaları karşılığında 15 Ermenistan vatandaşını Erivan'a teslim ettiğini söyledi.

Açıklamada, "3 Temmuz 2021'de Rusya Federasyonu'nun girişimiyle Ermenistan, işgal sırasında Fuzuli ve Zengilan bölgelerine yerleştirilen yaklaşık 92 bin anti-tank ve anti-personel mayının haritasını Azerbaycan'a verdi. Azerbaycan insani bir adım olarak, mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve süresi dolan Ermeni asıllı 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti" denildi.