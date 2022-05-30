Baklava üreticileri: Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz

Baklava üreticileri fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini açıkladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim, üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli, fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Halkımız boş baklavaya değil, bol fıstıklı ve cevizli baklavalara layıktır" dedi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı. Hazırlanan eylem planı Bahçelievler'deki bir restoranda BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Necati Göksu, Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Ramazan Coşkun, Mehmet Helvacı ve Haşim Fıstıkçıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

'Fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar'

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Yıldırım, "Son bir ay içerisinde olmadığı halde don ve dolu bahane edilerek fıstık 240 liradan, günümüzde 440 liraya çıkmıştır. Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. Fıstıkta kayıt dışılık çok yüksek olmasından dolayı, üreticinin elinden tüccara geçtikten sonra, bazı tüccarlar kendi aralarında küçük alım satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar. Akabinde bu tüccarlar stokçuluk yaparak piyasadan fıstığı topluyorlar ve fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salarak fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum ülkemiz ekonomisine, fıstık kullanan başta baklava sektörü olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi manada zarar vermektedir" dedi.

'Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizma oluşmuyor'

Yıldırım, "Burada aşırı fiyat yükselmesi ve spekülatif hareketlerden dolayı da devletimiz çok ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır ama burada en büyük kaybı belirttiğimiz gibi baklavacılık sektörü, fıstığı yoğun bir şekilde kullanan diğer sektörler ve tüketici görmektedir. Bununla alakalı devletimizin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz. Bu astronomik fiyat artışı, arz-talep dengesiyle ya da fıstık hasadındaki var yok yılı argümanlarıyla izah edilmemelidir. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsacı stokçuların piyasada başrol almasına neden olmaktadır" diye konuştu.