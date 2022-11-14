Bakış'ta Kemal Okuyan soruları yanıtlıyor: 'Türkiye yeniden 2015'i mi yaşayacak?'

soL TV'nin Bakış programında bu akşam TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve soL TV Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı ele alacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin Bakış programında bugün, soL TV Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıyı ele alacak.

Taksim'de gerçekleşen saldırıda 6 yurttaş yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Soylu'nun "ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz" açıklaması dikkat çekmişti.

Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek, "Türkiye yeniden 2015'i mi yaşayacak?" ve "Soylu'nun 'ABD müttefikliği sorgulanmalıdır' çıkışının yansımaları ne olacak?" sorularını yanıtlayacak.

Bakış bu akşam 21.00'de soL TV'de yayınlanacak.

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