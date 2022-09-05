Bakış Programı'nda bugün Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek, ülkücü mafya lideri tarafından ortalığa saçılan "yolsuzluklar" konusunu masaya yatırıyor. Yolsuzluklar devlet, mafya ve siyaset üçgeniyle sınırlı mı kalıyor?
Bakış saat 21:00'de soL TV'de.
Bakış bu akşam saat 21.00'de soL TV'de
Bu akşam yayımlanacak olan Bakış programında, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve gazeteci Gökhan Kazbek, ülkücü mafya Sedat Peker'in 'yolsuzluk' iddialarını ele alacak.
Haber Merkezi
Bakış Programı'nda bugün Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek, ülkücü mafya lideri tarafından ortalığa saçılan "yolsuzluklar" konusunu masaya yatırıyor. Yolsuzluklar devlet, mafya ve siyaset üçgeniyle sınırlı mı kalıyor?
Bakış saat 21:00'de soL TV'de.