Bakış bu akşam saat 21.00'de soL TV'de

soL TV'de Bakış programının yeni bölümü bu akşam soL TV'de olacak.
Gazeteci Orhan Gökdemir gündeme ilişkin sorularını soracak, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlayacak.
- Elektrik faturalarını ödememek çözüm mü?
- Neden kamulaştırma değil, devletleştirme?
- TKP işçi direnişlerinin neresinde?
- Erdoğan yeniden aday olabilir mi?
- HDP ile toplantılar devam edecek mi?
- TKP aday belirleme toplantılarının amacı ne?
- Seçimde TKP'nin tutumu ne olacak?
Bu hafta #Bakış programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a (@OkuyanKemal) soruları gazeteci Orhan Gökdemir (@gokdemirorhan) soruyor.#Bakış 11 Şubat Cuma saat 21:00'de #soLTV 'de yayında. pic.twitter.com/NKvUkJ003I— soL TV (@soLTVkanal) February 10, 2022