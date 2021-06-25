Bakırköy Dayanışma Komitesi yola çıktı: 'Dayanışmayı büyüteceğiz'

İstanbul'da Bakırköy Dayanışma Komitesi, Kartaltepe Millet Parkı'nda yaptığı ilk toplantısında kuruluşunu ilan etti. Toplantıda, önümüzdeki dönem Bakırköy'de yapacağı çalışmaları ve kuruluş bildirisini gündemine aldı.

Etkinlik duyurularını ve kuruluş bildirisini Bakırköy halkıyla paylaşıp dayanışmayı büyütmeyi hedeflleyen komite öncelikle Bakırköy’de kültür gezisi planladı.

Gezi, “Bakırköylüler tarihine ve kültürüne sahip çıkıyor. Bakırköy'ün tarihi yerlerini birlikte gezip öğreneceğimiz turlarımızın ilkini Dr. İlknur Türkoğlu'nun rehberliğinde gerçekleştiriyoruz. 26 Haziran Cumartesi 17.30'da Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Zuhuratbaba girişinde (Şifa Eczanesi yanı) bir araya geliyoruz" diyerek duyuruldu.

Gezi afişi

Komite'nin kuruluş bildirisi ise şöyle:

Bakırköy Dayanışma Komitesi yola çıkıyor!

Pandemi bitmiyor ve koşullar gittikçe ağırlaşıyor. Açlık ve yoksulluk artıyor. Ancak birbirimizle dayanışabilir ve birbirimize destek olabiliriz. Bakırköylüler, sadaka kültürü gibi insanların başkalarına muhtaç olacağı şekilde değil birbirine elini uzatarak dayanışmayı örebilir.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu parklarda, depreme dayanıklı evlerde, doğa ve hayvan dostu güvenli, temiz sokaklarda yaşamak istiyoruz.

Belediye hizmetlerinin ulaşılabilir olduğu, belediye işçilerinin hakkını aldığı, tarihi değerlerimizin korunduğu, halkın yönetime katıldığı bir semt hayal ediyoruz.

Bunun için yola çıkıyoruz.

Semtimizin emekçileri, esnafı, gençleri, kadınları hep beraber elimizi taşın altına koyuyor, dayanışmayı örgütlüyoruz.

Gıda, giyim vb. ihtiyaçlar konusunda dayanışma,

Eğitimde geri kalan çocuklarımıza eğitim desteği,

İşyerlerinde hak kaybına uğrayan emekçiler için hukuki bilgilendirme,

Ebeveynler ve kadınlar için uzman psikologlar tarafından düzenlenecek etkinlikler,

Ürettiğimiz el ürünlerini sergileyeceğimiz pazarlar,

Parklarda açık hava sinema gösterimleri, müzik dinletileri gibi kültür ve sanat etkinlikleri,

Semtimizin tarihini birlikte keşfedeceğimiz geziler.

Gelin birlikte tartışalım, fikirler üretelim ve çalışalım.

Yapacak çok işimiz var, hep birlikte…

Birbirimize, mahallemize ve ülkemize sahip çıkacağız.

Sen de bu dayanışmanın bir parçası olmak istiyorsan bizimle iletişime geç.

İletişim: 0(554) 472 15 55

Bakırköy Dayanışma Komitesi