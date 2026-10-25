Bakırhan'dan iktidara çağrı: 'Süreç yavaşladı, artık somut adım atılmalı'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Kürt siyasi partileri ve kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'da yeniden şekillenen dengelerde Kürtlerin "ortak bir akla" ihtiyacı olduğunu savunan Bakırhan, "Ayrı ideolojik ve siyasi perspektiflere sahip olmamıza rağmen Orta Doğu yeniden yapılanırken bir arada olmamak, ortak bir pratik ve üretim ortaya koymamanın bence özeleştirisi yok" diye konuştu.

Kürt meselesinin ilk defa Meclis zemininde hukuki bir çerçevede tartışıldığını belirten Bakırhan, yürütülen süreci önemsediklerini söyledi. Sürecin yeterliliği ve samimiyetine ilişkin tartışmaların birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllık bir mesele ilk defa Meclis zemininde, hukuki bir zeminde tartışılıyor. Biz önemsiyoruz. Yeterli mi değil mi, samimi mi değil mi, o tartışmaları birlikte yürüteceğiz ama ilk defa Kürt meselesi hukuki ve siyasi bir zeminde tartışılıyor. İçeriğinden bağımsız, bu biçimde tartışmayı biz önemli görüyoruz. Böylesi Meclis'te bizim de tartıştığımız bir süreçte dağınık olmamamız gerekiyor."

Sürecin yalnızca bir parti ile iktidar arasında yürütülen bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, Kürt siyasi partileri ve kurumlarının eleştiri ve önerilerle ortaklaşması gerektiğini savundu.

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'İkinci aşama demokratik haklar, ana dilin özgürlüğü ve yerel yönetimlere dair talepler'

Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünde ikinci aşamanın demokratik hak ve özgürlükler, ana dilin özgürlüğü ve yerel yönetimlere ilişkin taleplerin ele alınması olduğunu aktardı.

Sürecin tüm Kürt kurumlarının katılımıyla yürütülmesi gerektiğini savunan Bakırhan, şöyle konuştu:

"İlk aşamayı geçtik, onun sonuna doğru geldik. İlk aşama PKK'nın sorunlarının ortadan kaldırılmasıydı. Neredeyse o iş bitme noktasına geldi. Şimdi Meclis'te müzakere zamanıdır, Meclis'in yeni yasalar çıkarma zamanıdır, Kürt'ün demokratik hak ve özgürlüklerini konuşma zamanıdır. Meclis'te ikinci aşamada dilimizi, yerel demokrasiyi, bu tekçi, ırkçı, yok sayan yasaların değiştirilmesi konusunu konuşacaksak hepimizin bu konuda bir katkısı olmalıdır. Hepimiz bu konuda bir sorumluluk üstlenmeliyiz. Eğer bir onur mücadelesi yürütüyorsak bu onurdan, bugüne kadar bedel ödemiş, emek vermiş bütün Kürt partileri de hakkını almalıdır. Hepimizin bu süreçte onur hakkımızı almamız ve bu konularda katkılarımızı koymamız gerekiyor. Ortak, müşterek taleplerde buluşabiliriz."

'Sürecin temposunda düşme var, iktidar adım atmalı'

Sürecin ilerleyişine dair eleştirilerini de dile getiren Bakırhan, mevcut durumda bir yavaşlama yaşandığını söyleyerek iktidarın somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Bakırhan bekledikleri somut adımlar hakkında şunları söyledi:

"Başta Sayın Öcalan'ın yaşam, iletişim ve çalışma koşulları... Kürt partilerimizin ve oluşumlarının temsilcileri gidip Sayın Öcalan ile tartışabilmeli, eleştiri ve önerilerini sunabilmeli. Bunun önündeki engeller kaldırılmalı. Yine basın gidebilmeli. Yine bir kurul oluşturulacaktı, Meclis'te çıkan yasayla da kayıt altına alındı. Barış ve Siyasallaşma Kurulu, Sayın Öcalan'ın başında olduğu bu kurulun aktif çalışması gerekiyor. Yine AİHM kararları, AYM kararları uygulanabilir, kayyım rejimine son verilebilir. Basın üzerindeki baskılar ortadan kaldırılabilir. Özellikle Kürt basın yayın organları üzerindeki karartma, engelleme, cezalar sonlandırılabilir. Bunun gibi birçok adımı iktidar atabilir. Bunun için teyit ve tespit raporuna gerek yok. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ niye bırakılmıyor sorusunu hep birlikte sormamız gerekiyor. 'Onları teyit ve tespit raporu için bırakmıyoruz', kimse böyle diyemez. Bir AİHM kararı var. AİHM kararının tespit raporuyla alakası yok."

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