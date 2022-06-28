Bakır tesisinde gaz tankı patladı: 2 işçi yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve Cengiz Holding’e ait olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde gaz tankının patlaması sonucu biri ağır 2 işçi yaralandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, fosforik Asit üretim bölümünde spiral taşı ile lastik kesme işlemi yapıldığı sırada yaşandığı belirtilen olayda, spiral taşının tanka çarpması sonucu gaz tankı patladı. Tankın patlaması sonucu 2 işçi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalenin yapılmasının ardından işçiler, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.