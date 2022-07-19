'Bakarsınız İstanbul Sözleşmesi de loading çıkar'

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan borçlarda sadece ana paranın ödeneceğini açıklamasına değinerek, "Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetişme telaşı içinde olduğunu" öne sürdü.

Yetkin, İstanbul Sözleşmesi ve EYT'ye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet koalisyonu Altılı Masa liderlerinden iktidara geldiklerinde kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe gireceği vaadinde bulunmayan sadece Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu.

'AKP içindeki şehirli, eğitimli kadınları sindiremedi'

İstanbul Sözleşmesinin, onu 2011’de yürürlüğe koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlükten kaldırılması AK Parti içindeki şehirli, eğitimli, iş ve meslek sahibi kadınların tamamınca da sindirilebilmiş bir geri adım değil.

Erdoğan bu adımı 2019 yerel seçimleri sonrasında kendisine oy şantajı yapan tarikat ve cemaaterin baskısıyla aldı. O baskı gruplarının içinde yer alan ve o süreçte ziyaretine gittiği İsmailağa Cemaati üyelerinin bugün birbirlerine bel-altı kaset şantajı yaptığına tanık oluyoruz.

'Bakarsınız İstanbul Sözleşmesi'ne de döner'

İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptali davası Danıştay’da. Danıştay Baş Savcılığı iptal edilemeyeceği kanısında. Kadın dernekleri etkili bir kampanya yürütüyor. Danıştay kararı bugün yarın çıkabilir. Danıştay 'Erdoğan ne demişse doğrudur' kararı da verebilir, örneğin Anayasa Mahkemesine de gönderebilir.

Bakalım günler bize ne gösterecek. Bakarsınız sadece 'EYT loading' değil, İstanbul Sözleşmesi de 'loading' çıkar."