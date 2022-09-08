Bakanlıktan Veliefendi Hipodromu'nun taşınacağı iddialarına ilişkin açıklama

Geçen aylarda Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK), Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Seymen Mahallesi’nde mera olarak kullanılan 2 bin 600 dekar arazinin 936 dekarını satın alacağı iddia edildi. Mera alanına da İstanbul’daki Veliefendi Hipodromu’nun taşınacağını öne sürüldü.

BirGün'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), "İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nun taşınması mı planlanmaktadır? Taşınacak ise nereye taşınacaktır? Taşınması halinde mevcut arazi ne olacaktır?" sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği yanıtta ise "İstanbul Hipodromunun taşınması ile ilgili herhangi bir planlama söz konusu değildir" denildi.