Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaat için İBB’ye uyarı yazısı gönderdi: İBB'den açıklama

Üsküdar'da İstanbul Boğazı'ndaki Vaniköy'de yapılan villa inşaatı dikkat çekti. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

İBB: Üsküdar'daki kaçak yapılar yıkıldı, inşaat sahası mühürlendi

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de gündeme gelen kaçak inşaatla ilgili açıklama yaptı. 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını bildiren İBB, inşaat sahası mühürlendiğini duyurdu. İBB, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Kaçak inşaatın kime ait olduğuysa açıklanmadı.

Açıklama, şöyle devam etti: "Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir."

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.

Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.

Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."