Bakanlıktan 'müzisyen' açıklaması: 3 bin lira 'destek' verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada "Müzik Susmasın" denilerek müzik emekçilerine 3 bin TL "destek" verileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" ifadesi kullanıldı.

Salgın günlerinde büyük zorluklar çeken, birçok eyleme imza atan aylardır işsiz kalan ve intihar haberlerine konu olan müzik emekçilerine verileceği söylenen açlık sınırındaki destek tepki çekti.