Bakanlıktan, Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarına yanıt

Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın Mersin'deki depremzedeleri ziyaret etmesinin ardından sosyal medyada futbolcunun depremzede bir çocuğu evlat edineceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların şu aşamada evlat edinilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

''Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.''