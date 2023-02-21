Bakanlıktan 'haciz konulan deprem yardımları' açıklaması: 'Spesifik örneklerdir'

Çağdaş Hukukçular Derneği, ertelendiği açıklanan vergi, SGK prim ve banka kredi borçları karşılığı depremzedelere verilen 10 bin liralık yardımlara haciz konduğunu açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan açıklamada kamu alacaklarının tahsili için 6 Şubat'tan itibaren bölgede hiçbir haciz uygulaması gerçekleştirilmediği bildirdi. Depremzede yönelik haciz işlemlerinin olabileceğine işaret eden açıklamada bu işlemlerin "deprem tarihinden önce başlatılmış ancak deprem tarihinden sonra sonuçlanmış spesifik örnekler" olacağı belirtildi.

Bakanlık, vergi dairelerince bankalara gönderilen haciz taleplerinin gönderildikleri andaki varlıklara tatbik edildiği, daha sonra hesaplara yatan paralara etkisi olmadığını ileri sürdü.