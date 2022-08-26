Bakanlıktan geri adım: Asbestli gemi Türk kara sularına girmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Brezilya'dan yola çıkan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine getirilerek sökülmesi planlanan Brezilya donanmasına ait asbestli savaş gemisi hakkında açıklamada bulundu.

Geminin Türk kara sularına girilmesine izin verilmeyeceğini açıklayan Kurum, "NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Kurum tarafından konuya dair sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

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