Bakanlıktan 'fahiş aidat' açıklaması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurttaşın tepkisine neden olan fahiş aidat ücretleri nedeniyle Şube Müdürlüğü kurulduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek amacıyla özel birim kurulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.”