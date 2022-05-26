﻿Bakanlıktan Emine Erdoğan'a kıyılarda ihale verme yetkisi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz aylarda, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan 4 adet koya yönelik düzenlenen mapa ve şamandıra ihalesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Günboyu gazetesinde yer alan habere göre, Göcek Çalış Ölüdeniz Yolcu Taşıma Birliği Kooperatifleri Birliği Başkanlığı tarafından açılan dava sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi; 127 adet mapa ile 47 adet şamandıra içeren Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı koylarını kapsayan ihaleyi iptal etmiş ihalenin iptal edilmesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildiğini duyurdu. Özgür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çevre Kanunu'nda değişiklik yapıyorlar. Koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesinde yetki, Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı'na veriliyor. Geçtiğimiz aylarda Göcek koylarındaki mapa ve şamandıra ihalesi çok tartışılmış, sonrasında iptal edilmişti" ifadelerini kullandı.

Çevre Ajansı'nın kullanımına verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar aynı zamanda özel şirketlere devredilerek işletebilecek.