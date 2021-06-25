Bakanlıktan açıklama gelmişti: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vergi mi kaçırdı?

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı kullandığı iddialarına yönelik açıklama yapmıştı. Bakanlık açıklamasında, uçağın kullanıldığı doğrulanırken, bedelin Soylu'nun sahibi olduğu şirket tarafından karşılandığını belirtilmişti.

'Vergi kaçırmış...'

CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SBK'ye ait uçağı kiralarken giderleri usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettiğini ve matrahı azaltarak vergi kaçırdığını iddia etti.

CHP'li Bakan Twitter hesabından şunları aktardı:

"İçişleri Bakanı Soylu SBK'ya ait söğüt havacılıktan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. Soylu'ya soruyorum: Hukuken mümkün mü bu peki?

Kurumlar vergisi kânunun 11. maddesine göre kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri kânunen kabul edilmeyen giderdir. Soylu'nun şirketinin faaliyetinin konusu ise sigortacılık...

Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış! Bu durumda Süleyman Soylu kiraladığı uçağın giderlerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş. 'Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler."