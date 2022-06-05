'Bakanlıkların 6 parti arasında dağıtım modeli belli oldu' iddiası

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan 'altılı masa'yla ilgili edindiği kulis bilgisine "Kılıçdaroğlu'nun 5 puan kıstası..." başlıklı yazısında yer veren Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Siyasi Komisyon'un çalışmalarından birinin de bakanlıkların dağılımıyla ilgili olduğunu belirtti.

Sarıkaya, seçimin kazanılması halinde eşdeğer bakanlıkların altı parti arasında paylaşılacağını belirtti. Sarıkaya'nın yazısında yer alan ilgili kısım şöyle:

"Üzerinde durulan farklı modeller var. Öncelikle seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcılarının liderlerden oluşması fikrinden vazgeçilmiş.

Cumhurbaşkanı’nın partili olmayacağı şarta bağlanmışken, yardımcıları için bu şartın kaldırılmasının doğru olmayacağına vurgu yapılıyor.

CHP’de dile getirilen, Kılıçdaroğlu’nun üzerinde durduğuna işaret edilen model ise eşdeğer bakanlıkların 6 parti arasında dağıtımı…

Ardından da Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Dışişleri, Milli Savunma gibi etkin bakanlıkların da partilerin oy oranları dikkate alınarak dağıtılması…

Diğer partilerin buna itirazının olmadığının altı çiziliyor."