Bakanlık ve Göç İdaresi'nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Özdağ'ın Nisan ve Mayıs aylarında mültecilere yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "İftira" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçlarından suç duyurusunda bulundu.