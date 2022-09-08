Bakanlık: Ülke genelinde bir günde 22 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Gülnar ve Manisa'nın Soma ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Gülnar'daki yangında yaralanan 5 Orman Genel Müdürlüğü personelinin tedaviye alındığı da belirtildi.

Bakanlık ayrıca 7 Eylül 2022 tarihinde ülke genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıktığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yangınlardan 20'sinin kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sürdürülürken Gülnar ve Soma'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarına ise devam ediliyor."