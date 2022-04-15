Bakanlık tereyağı ve krema ihracatını askıya aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve krema ihracatını 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı.

Yaklaşan turizm sezonu, bu yılın ikinci yarısında meydana gelebilecek arz daralması ve ülkenin ihtiyacı olan stok derinliğinin sağlanması gibi nedenlerle gıda güvencesinde sıkıntı yaşanmaması için alındığı belirtilen bu karar, projeksiyon ve değerlendirme çalışmaları sonuçlanana kadar uygulanacak.

AA'nın bakanlıktan edindiği bilgiye göre, 2021 yılında 3 bin 154 ton, bu yılın ocak ve şubat aylarında da toplam 3 bin 874 ton tereyağı ihraç edildi.

Geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.