Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi ise hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Bakanlık tabloyu duyurdu: Vaka sayısı 20 binin üzerinde, 118 ölüm
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi ise hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi ise hayatını kaybetti.