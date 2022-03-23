Bakanlık tabloyu duyurdu: Bugün 84 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosu açıklandı.

23 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 84 oldu. Bir günde toplam 301 bin 14 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 309 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 618 bin 996’e yükseldi.