Bakanlık: Sinovac'ın koronavirüs aşısının iki doz etkinliği yüzde 83,5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşısı Sinovac'ın koronavirüs aşısının iki dozun ardından etkinliğinin yüzde 83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de üretilen ve Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'ın iki doz etkinlik oranının yüzde 83,5 olduğunu açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac yüzde 83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" dedi.

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