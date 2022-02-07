Bakanlık orman yangınlarıyla mücadele bütçesini azalttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2021’de 8,1 milyar TL olan orman yangınlarıyla mücadele bütçesini bu yıl için düşürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı, ağaçlandırma yapılacak alanların büyüklüğünü azaltacağını açıkladı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Performans Programı raporunda, her yıl artan orman yangınlarına rağmen bu yıl yangınlarla mücadele için OGM bütçesinden 5 milyar 407 milyon TL harcanacağı kaydedildi. Öte yandan 2020 yılında orman yangınları nedeniyle 20 bin 935 hektarlık ormanlık alanın yandığı açıklandı.

2021 yılında yangınlarda zarar gören alanların büyüklüğü 2020’ye göre tam 7 kat artmış ve orman yangınları nedeniyle tam 139 bin 503 hektarlık alan küle dönmüştü.

Ağaçlandırılacak alan azaltılacak

Bakanlığın 2022 Yılı Performans Programı’nda ağaçlandırma yapılan alanlara yönelik rakamlara da yer verildi. Geçen yıl 35 bin 372 hektarlık alan ağaçlandırıldığı ve ağaçlandırılacak alanların azaltıldığı ifade edildi.

Bakanlığın programında, bu yıl 33 bin, 2023’te 29 bin ve 2024 yılında ise sadece 15 bin hektarlık alanın ağaçlandırılacağı belirtildi.